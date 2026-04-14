नई दिल्ली : पिंडली की चोट के कारण MS धोनी IPL 2026 के पहले दो हफ्तों से बाहर हो गए थे। इस पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिशेल मैक्लेनेघन ने राय दी कि अगर यह विकेटकीपर-बल्लेबाज फिट है तो चेन्नई सुपर किंग्स को मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में उन्हें 'इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट' के तौर पर टीम में शामिल करना चाहिए जहां उन्हें ज्यादा दौड़-भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सोमवार को चेपॉक में रात में हुई CSK की ट्रेनिंग के आखिर में धोनी ने नेट्स में थोड़ी देर बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट स्टाफ, जिसमें बैटिंग कोच माइक हसी भी शामिल थे, द्वारा फेंकी गई गेंदों (थ्रोडाउन) का ही सामना किया। हालांकि वह अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन धोनी अभी पूरी रफ्तार से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं।

मैक्लेनेघन ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'अगर MS धोनी फिट हैं, तो CSK को उन्हें 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर टीम में लाना चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उन्हें धोनी से तेजी से कुछ रन चाहिए, खासकर जब वे लक्ष्य का पीछा कर रहे हों, तो उन्हें 'इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट' के तौर पर लाने से वे उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर खेलने का मतलब होगा कि उन्हें ज्यादा दौड़-भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।'

धोनी CSK के लिए पहले चार मैच नहीं खेल पाए हैं और हो सकता है कि मंगलवार को होने वाला पांचवां मैच भी न खेल पाएं। वह टीम के साथ बाहर होने वाले मैचों के लिए सफर नहीं कर रहे हैं और न ही चेपॉक में होने वाले घरेलू मैचों के लिए। पूरी संभावना है कि वह इस मंगलवार को लगातार अपना पांचवां मैच नहीं खेल पाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, 'वह बस मैदान पर आकर, गेंद को जोर से मारकर स्टैंड्स में पहुंचा सकते हैं और शानदार अंदाज में मैच को फिनिश करने का अपना काम कर सकते हैं। बड़े स्कोर का पीछा करते समय चेन्नई के लिए उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की काबिलियत बहुत काम आएगी। मुझे लगता है कि धोनी को फिर से लय में लाने का यह एक अच्छा तरीका है। उनकी मौजूदगी से CSK के निचले मध्यक्रम को सचमुच बहुत मजबूती मिलेगी।'