नई दिल्ली : कप्तान जॉन्टी सिद्धू (16 गेंद में 28 रन और छह रन पर दो विकेट) के हरफनमौला खेल और यश ढुल (37 गेंद में 53 रन) की अर्धशतकीय पारी से सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बारिश से प्रभावित दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) टी20 मैच में यहां पुरानी दिल्ली 6 को डकवर्थ-लुईस नियम से 104 रन से रौंद कर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। 

बारिश के कारण सोमवार को मैच शुरू होने में विलंब हुआ और इसे 18-18 ओवर का कर दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 5 विकेट पर 197 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पुरानी दिल्ली 6 को डकवर्थ लुईस नियम से 15 ओवर में 174 रन का लक्ष्य मिला लेकिन टीम महज 69 रन पर ही आउट हो गई। इस जीत से सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 9 मैच में 13 अंक के साथ तालिका में दूसरे जबकि पुरानी दिल्ली 6 इतने ही मैचों में पांच अंक के साथ आखिरी पायदान पर है। 

सलामी बल्लेबाज ढुल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अर्धशतक जड़कर पारी को संभाला। उन्होंने युगल सैनी (20 गेंद पर 28) के साथ मिलकर 57 रन की ठोस साझेदारी की। सिद्धू (16 गेंद पर 28) और आदित्य भंडारी (11 गेंद पर 17) ने स्कोर बोर्ड को लगातार चलाए रखा, लेकिन पारी को असली रफ्तार आर्यन राणा की तूफानी बल्लेबाजी से मिली। राणा ने केवल 14 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर किंग्स को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। पुरानी दिल्ली 6 के लिए रजनीश दादर ने अपने चार ओवरों में 40 रन देकर तीन विकेट लिए। 

लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली छह की टीम किंग्स के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने कभी भी टिक नहीं पाई। मनी ग्रेवाल और अरुण पुंडीर ने शुरुआत में ही रुशाल सैनी (0) और समर्थ सेठ को आउट कर बड़ा झटका दिया। इसके बाद कप्तान वंश बेदी ने 6 गेंदों पर 14 रन की संक्षिप्त पारी खेली, लेकिन उन्हें भी पुंडीर ने चलता किया। पुरानी दिल्ली 6 का स्कोर 6 ओवर में तीन विकेट पर 44 था, तभी बारिश आ गई और डकवर्थ लुईस नियम से लक्ष्य को 15 ओवरों में 174 रन कर दिया गया। 

बारिश के बाद भी पुरानी दिल्ली 6 की किस्मत नहीं बदली। सिमरजीत सिंह ने देव लकड़ा (6) और आदित्य मल्होत्रा (0) को आउट कर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। पुरानी दिल्ली 6 की ओर से सिर्फ प्रणव पंत (17 गेंद पर 24) ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन जैसे ही वह सिद्धू की गेंद पर तेजास बरोका के हाथों लपके गए, पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सिद्धू, सिमरजीत और अरुण पुंडीर ने 2-2 विकेट लिए। 