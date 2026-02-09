विरार (महाराष्ट्र) : भारत अंडर-19 के कप्तान आयुष म्हात्रे ने 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल में इंग्लैंड अंडर-19 को हराकर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद अपनी टीम की कोशिशों को श्रेय दिया। सोमवार को विरार में अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए म्हात्रे ने कहा, 'यह बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। सभी ने बहुत मेहनत की। पूरी टीम बहुत लंबे समय से साथ है। सभी एक-दूसरे की रणनीतियों को जानते हैं। हम सबकी कोशिशों की वजह से जीते।'

अपना छठा ICC U19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम रविवार को मुंबई पहुंची और क्रिकेट फैंस ने एयरपोर्ट पर उनका शानदार जश्न के साथ स्वागत किया। कप्तान आयुष म्हात्रे के पिता योगेश कमलाकर म्हात्रे भी अपने बेटे का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'आयुष ने आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर और ट्रॉफी घर लाकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है।'

कप्तान म्हात्रे ने 7 मैचों में 30.57 की औसत और 113.22 के स्ट्राइक रेट से 214 रन बनाए जिसमें तीन अर्धशतक और 12.42 की औसत से विकेट शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट सहित शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन कुल दो बार तीन-तीन विकेट और फाइनल में एक विकेट। भारत ने 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक हाई-स्कोरिंग फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार U19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता।