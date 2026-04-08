स्पोर्ट्स डेस्क: Mahela Jayawardene ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज Vaibhav Sooryavanshi की विस्फोटक पारी के बाद Jasprit Bumrah का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बुमराह की गेंदबाजी में सिर्फ थोड़ी सी लेंथ की कमी रह गई, जिसका फायदा युवा बल्लेबाज ने उठाया।

14 गेंदों में 39 रन, RR को मिली धमाकेदार शुरुआत

गुवाहाटी में खेले गए 11 ओवर के मुकाबले में सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका लगाया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही मैच का रुख राजस्थान रॉयल्स की ओर मोड़ दिया।

बुमराह के खिलाफ दिखाया आक्रामक अंदाज

सूर्यवंशी ने मैच के शुरुआती ओवरों में ही बुमराह के खिलाफ दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। यह मुकाबला खास इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने पहली बार बुमराह का सामना किया और बिना किसी दबाव के बड़े शॉट लगाए।

जयवर्धने का बयान

जयवर्धने ने मैच के बाद कहा, 'हमें पता था कि वह एक बेहतरीन प्रतिभा है। पिछले साल हमने उसे कंट्रोल किया था, लेकिन हर मैच अलग होता है। बुमराह शायद अपनी लेंथ थोड़ी चूक गए और वह इसके लिए तैयार था। उसने हमारे गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया।'

जायसवाल की पारी भी रही अहम

जयवर्धने ने यशस्वी जायसवाल की पारी को भी जीत का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा, 'जायसवाल आज बहुत अहम थे। उन्होंने शुरुआत में ही आक्रामक बल्लेबाजी की और पूरी पारी संभालकर खेली। इससे मैच में बड़ा फर्क पड़ा।'

80 रन की ओपनिंग साझेदारी

सूर्यवंशी और जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। इस शानदार शुरुआत की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 150/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

IPL 2026 में सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन

सूर्यवंशी इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने 3 मैचों में 122 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 278.57 का है। इस दौरान वह 10 चौके और 11 छक्के लगा चुके हैं, जिसमें एक 15 गेंदों में अर्धशतक भी शामिल है।

अंक तालिका में RR का दबदबा

राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ IPL 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। टीम 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है और शानदार लय में नजर आ रही है।