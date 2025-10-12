नई दिल्ली: भारत के ओपनर यशस्वी जयसवाल ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और 175 रन की शानदार पारी खेली। जयसवाल की पारी में 22 चौके शामिल थे और उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मैच के दूसरे दिन के खेल के बाद, जयसवाल की तारीफ करने के लिए वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा भी मैदान पर आए। लारा ने मस्ती भरे अंदाज़ में कहा, “हमारे गेंदबाजों को इतनी जोर से मत पीटना!”

जयसवाल की पारी: धाकड़ और दहाड़

यशस्वी ने 258 गेंदों में 22 चौके लगाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। अगर कप्तान शुभमन गिल के साथ हुई रन आउट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती, तो वह डबल सेंचुरी तक पहुंच सकते थे। जयसवाल ने अपने प्रदर्शन के बाद नम्रता दिखाई और कहा, “मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, सर।”

टीमवर्क और साझेदारी

जयसवाल ने दूसरे विकेट के लिए साई सुदर्शन के साथ 193 रन की साझेदारी की। सुदर्शन ने 87 रन बनाए और जयसवाल ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ने रणनीति बनाकर रन बनाने और शॉट खेलने की योजना बनाई थी।

नए गेंद पर गिल के साथ रणनीति

तीसरे विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 74 रन की साझेदारी के दौरान जयसवाल ने नए गेंद के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा, “गिल भाई ने शानदार बल्लेबाजी की। हम बस रन बनाने और अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ बल्लेबाजी करना बेहद शानदार अनुभव था।”

गिल ने 196 गेंदों में 129 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। नितीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल की महत्वपूर्ण पारियों की मदद से भारत ने 518/5 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की।

जयसवाल का मनोबल और नजरिया

जयसवाल ने साझा किया कि उनका मानसिक फोकस हमेशा बड़े रन बनाने पर रहता है। 'मैं हमेशा टीम को प्राथमिकता देता हूँ और अगर मुझे अच्छा शुरुआत मिलती है, तो मैं इसे बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ' उन्होंने वीडियो में कहा।