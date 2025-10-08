मुंबई: वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान ब्रायन लारा (Brian Lara) ने टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वीकार किया कि धन और तकनीकी संसाधनों की कमी ने कैरेबियाई क्रिकेट को कमजोर किया है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों से जुनून और समर्पण के साथ खेलने की अपील की।

अहमदाबाद में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद कप्तान रॉस्टन चेज़ ने टीम के वित्तीय संकट और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) की रणनीतिक समिति, जिसमें लारा और चेज़ दोनों शामिल हैं, ने भी चर्चा की थी।

लारा ने मुंबई में आयोजित सीएटी क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड्स के दौरान कहा, “अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास उसे करने के लिए संसाधन और पूंजी होनी चाहिए। यह सच है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं—क्या खिलाड़ियों के दिल में अब भी वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए जुनून बचा है?”

उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ी के खिलाड़ी बिना आधुनिक सुविधाओं के भी शानदार क्रिकेट खेलते थे क्योंकि उनमें अपने देश के लिए खेलने का अलग ही जोश था।

“विव रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों ने कभी बेहतरीन अभ्यास सुविधाओं का सहारा नहीं लिया। वे सिर्फ मेहनत और समर्पण पर विश्वास करते थे। आज के युवा खिलाड़ियों को वही जज्बा फिर से जगाना होगा।”

उन्होंने यह भी माना कि खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट के आकर्षक अनुबंधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्रिकेट वेस्टइंडीज को चाहिए कि वह अपने खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट के प्रति आर्थिक रूप से प्रेरित करने के तरीके खोजे।

लारा ने अंत में कहा कि जब तक हर युवा खिलाड़ी अपने अंदर वेस्टइंडीज के लिए खेलने की चाह नहीं जगाता, तब तक असली सुधार संभव नहीं।