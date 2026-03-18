स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (NSW) ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ब्रैड हैडिन को पुरुष टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। 48 वर्षीय हैडिन, ग्रेग शिपर्ड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल एक साल बाकी होने के बावजूद पहले ही समाप्त कर दिया गया।

जून से संभालेंगे पद

ब्रैड हैडिन जून से इस भूमिका में काम शुरू करेंगे। यह उनके लिए NSW टीम में एक बड़ी वापसी भी है, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2014 में “ब्लूज़” के लिए खेला था।

शानदार करियर और अनुभव

ब्रैड हैडिन का करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, NSW और सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए खास पहचान बनाई। उन्हें 2024 में “Cricket NSW Life Member” का सम्मान भी मिला। कोचिंग के क्षेत्र में भी उनके पास अच्छा अनुभव है, जहां वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ सहायक और फील्डिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं।

क्या होगी हैडिन की भूमिका?

हेड कोच के तौर पर ब्रैड हैडिन NSW के पूरे क्रिकेट प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका फोकस टीम के लिए एक अलग और मजबूत खेल शैली विकसित करने, फर्स्ट-क्लास खिलाड़ियों को निखारने और भविष्य के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तैयार करने पर रहेगा। साथ ही टीम को फिर से खिताब की दौड़ में लाना भी उनका लक्ष्य होगा।

हैडिन का बयान

ब्रैड हैडिन ने कहा कि NSW क्रिकेट उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है और हेड कोच के रूप में वापसी उनके लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि वह युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ काम करने और टीम को एक मजबूत पहचान देने के लिए उत्साहित हैं।

CEO का क्या कहना है?

ली जर्मन ने हैडिन की नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइज़ी स्तर का अनुभव लेकर आते हैं।उन्होंने भरोसा जताया कि हैडिन NSW टीम को नई दिशा देंगे और टीम को फिर से खिताब जीतने की राह पर ले जाएंगे।

IPL से भी जुड़ा है कनेक्शन

ब्रैड हैडिन इस समय पंजाब किंग्स में रिकी पोंटिंग के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। इसके अलावा वह सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी काम कर चुके हैं और मीडिया में बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट भी सक्रिय रहते हैं।

BBL टीमों से नहीं जुड़ी होगी भूमिका

हालांकि ब्रैड हैडिन की भूमिका सिर्फ NSW टीम तक सीमित रहेगी। सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के साथ उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये दोनों टीमें फिलहाल नए हेड कोच की तलाश में हैं।