स्पोर्ट्स डेस्क: Pakistan Cricket Board ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व कप्तान Sarfaraz Ahmed को टेस्ट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही समय बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांग्लादेश दौरे से पहले टीम मैनेजमेंट में यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। सरफराज के अनुभव से टीम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

4 नए खिलाड़ियों को मिला मौका

चयनकर्ताओं ने बांग्लादेश दौरे के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें चार अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इनमें अब्दुल्ला फजल, आमद बट्ट, अजान अवैस और गाजी घोरी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों के चयन से साफ है कि टीम भविष्य को ध्यान में रखते हुए बदलाव कर रही है। युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिलेगा।

कई बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी

नई टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अब्बास, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, रोहेल नजीर और आसिफ अफरीदी को टीम में जगह नहीं मिली। यह फैसला टीम के प्रदर्शन और रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। चयनकर्ताओं ने फॉर्म और संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव

सरफराज के साथ कोचिंग स्टाफ में भी नए चेहरे जोड़े गए हैं। Asad Shafiq को बल्लेबाजी कोच और Umar Gul को गेंदबाजी कोच बनाया गया है। यह तिकड़ी मिलकर टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। नए कोचिंग सेटअप से टीम में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल

पाकिस्तान टीम 27 अप्रैल को कराची में इकट्ठा होगी और 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 8 मई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 16 मई को खेला जाएगा। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है।

सरफराज का टेस्ट करियर

Sarfaraz Ahmed का टेस्ट करियर भी शानदार रहा है। उन्होंने 54 टेस्ट मैचों में 3031 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। कप्तान के तौर पर उन्होंने 13 टेस्ट में पाकिस्तान का नेतृत्व किया। उनके अनुभव का फायदा अब टीम को कोच के रूप में मिलेगा।

टीम की नजर WTC पर

पाकिस्तान फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में पांचवें स्थान पर है। टीम को आगे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसे कठिन दौरे करने हैं। इसके बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है। ऐसे में टीम इस नए सेटअप के साथ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी।