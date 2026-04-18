स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व स्पिनर Harbhajan Singh ने Ashish Nehra की कोचिंग स्टाइल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नेहरा अपने जोश और ऊर्जा से टीम का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखते हैं। उनकी मौजूदगी खिलाड़ियों को सहज महसूस कराती है। नेहरा का व्यक्तित्व टीम के लिए बड़ी ताकत बन चुका है।

‘फुटबॉल कोच की तरह रहते हैं एक्टिव’

हरभजन ने नेहरा की तुलना फुटबॉल कोच से करते हुए कहा, 'आशीष नेहरा ऐसे कोच हैं जो कभी शांत नहीं बैठते। वह पूरे मैच के दौरान खिलाड़ियों से लगातार बात करते रहते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह टीम को एकजुट रखते हैं और हर खिलाड़ी को सहज महसूस कराते हैं।'

टीम को एकजुट रखना सबसे बड़ी ताकत

Harbhajan Singh ने कहा कि नेहरा की सबसे बड़ी खासियत टीम को एकजुट रखना है। वह हर खिलाड़ी को बराबर महत्व देते हैं और उन्हें सहज महसूस कराते हैं। इससे टीम में सकारात्मक माहौल बना रहता है। खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलता है।

गुजरात टाइटंस की सफलता में अहम योगदान

Gujarat Titans के हेड कोच के रूप में नेहरा ने शानदार काम किया है। 2022 में टीम के डेब्यू सीजन में ही खिताब जीतना उनकी कोचिंग का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने टीम में संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखा है। उनकी रणनीति और मैनेजमेंट स्किल्स ने टीम को मजबूत बनाया है।

ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाते हैं खास

Ashish Nehra का अंदाज खिलाड़ियों को दबाव से दूर रखने में मदद करता है। वह टीम में एक रिलैक्स लेकिन फोकस्ड माहौल बनाए रखते हैं। इससे खिलाड़ी खुलकर प्रदर्शन कर पाते हैं। यही कारण है कि GT लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।