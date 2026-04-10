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स्पोर्ट्स डेस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम (KKR) को एक बार फिर निराश होने पर मजबूर कर दिया।  मुकुल ने 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए और LSG ने मैच की आखिरी गेंद पर KKR के खिलाफ लक्ष्य हासिल कर लिया। जहां इस मैच के बाद मुकुल हर जगह छाए हुए हैं। वहीं इस बीच अर्जुन तेंदुलकर का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है जिन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इस 22 साल के खिलाड़ी में छक्के मारने की कितनी जबरदस्त काबिलियत है। 

शुभंकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया कि मुकुल की 360-डिग्री हिटिंग क्षमता देखकर वह कितने हैरान रह गए थे। अर्जुन तेंदुलकर ने कहा था, 'मुकुल चौधरी कमाल के छक्के मारते हैं। कल एक प्रैक्टिस मैच में मैंने उनके छक्के देखे। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। वह हर तरफ छक्के मारते हैं स्क्वायर-लेग, पॉइंट, अपर कट, गेंदबाज के पीछे। मैं उनकी बल्लेबाजी से सचमुच बहुत प्रभावित हुआ।' 

मैच जीतने के लिए LSG को आखिरी 4 ओवरों में 54 रनों की जरूरत थी और मुकुल ही बीच में मौजूद एकमात्र जाने-माने बल्लेबाज थे। इस बात के बावजूद कि उन्हें डेथ ओवरों में कैमरन ग्रीन, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा जैसे कुछ बड़े गेंदबाजों का सामना करना पड़ा, इस बल्लेबाज ने अपनी 360-डिग्री स्किल्स का इस्तेमाल किया और मैदान के हर कोने में छक्के जड़े। 

मैच के बाद यहां तक कि LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने भी माना कि मुकुल के प्रदर्शन को बयां करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। उन्होंने कहा, 'मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन क्या जबरदस्त कोशिश थी। एक चीज जिसका मैंने खुद खास ध्यान रखा, वह है भरोसा और जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी खिलाड़ी कमाल कर सकता है। इस तरह के हर मैच के साथ, उसका जज्बा यह दिखाता है कि कुछ बड़ा बन रहा है। हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है।' 