स्पोर्ट्स डेस्क : रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण से पहले मुंबई टीम को डबल झटका लगा है। पहले अनुभवी बल्लेबाज़ अजिंक्य रहाणे के टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर आई थी और अब भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल भी बाकी बचे रणजी ट्रॉफी मुकाबलों में मुंबई के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इन दोनों खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी से मुंबई की बल्लेबाज़ी क्रम को बड़ा नुकसान हुआ है। रणजी ट्रॉफी का अगला चरण 22 जनवरी से शुरू होना है और ऐसे अहम मोड़ पर दो बड़े नामों का बाहर होना टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है।

यशस्वी जायसवाल बाकी सीजन में नहीं खेलेंगे

मुंबई को अपना अगला मुकाबला 22 से 25 जनवरी के बीच हैदराबाद के खिलाफ बाहर खेलना है। इसके बाद टीम 29 जनवरी से दिल्ली के खिलाफ घरेलू मैदान पर अंतिम लीग मैच खेलेगी। इन दोनों अहम मुकाबलों में मुंबई को रहाणे और जायसवाल जैसे अनुभवी और इन-फॉर्म बल्लेबाज़ों के बिना उतरना होगा।

एक वरिष्ठ MCA अधिकारी ने PTI से बातचीत में पुष्टि करते हुए कहा, 'अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल दोनों ही रणजी ट्रॉफी सीजन के बचे हुए दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। रहाणे व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल पाएंगे।'

अजिंक्य रहाणे पहले ही ले चुके हैं नाम वापस

37 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने 2025-26 सीजन से पहले मुंबई की कप्तानी छोड़ दी थी। मौजूदा घरेलू सीजन में उनकी मौजूदगी सीमित रही है। रणजी ट्रॉफी में उनका आखिरी मुकाबला नवंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रहा, इसके बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो मुंबई का प्रतिनिधित्व किया,लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में वह टीम का हिस्सा नहीं थे।

युवा खिलाड़ियों पर टिकी मुंबई की उम्मीदें

मुंबई का विजय हजारे ट्रॉफी अभियान हाल ही में कर्नाटक के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में 55 रन की हार के साथ खत्म हुआ था। सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बाद अब टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहा है।

आगामी रणजी मुकाबलों के लिए सुवेद पारकर और सैराज पाटिल को मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, अब तक अंतिम स्क्वॉड की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिसका सभी को इंतजार है।