स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। यह खबर टीम के लिए बड़ा झटका है क्योंकि राणा को इस सीजन में अहम भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी माना जा रहा था।

मथीशा पथिराना शुरुआती मैचों से बाहर

इसके साथ ही श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना भी IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। टीम के हेड कोच अभिषेक नायर ने जानकारी दी है कि पथिराना अभी अपनी चोट से उबर रहे हैं और पूरी तरह फिट होने में उन्हें समय लगेगा। अनुमान है कि वह अप्रैल के मध्य तक ही टीम से जुड़ पाएंगे।

कोच अभिषेक नायर का बयान

अभिषेक नायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पथिराना अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं। टीम लगातार श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के संपर्क में है और जो अपडेट मिला है उसके अनुसार खिलाड़ी धीरे-धीरे फिटनेस हासिल कर रहे हैं। नायर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मिड अप्रैल तक पथिराना पूरी तरह से मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे।

KKR की गेंदबाजी पर असर

पथिराना और हर्षित राणा जैसे प्रमुख गेंदबाजों के बाहर होने से KKR की तेज गेंदबाजी यूनिट कमजोर नजर आ रही है। टीम ने पथिराना को मेगा ऑक्शन में लगभग 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे उनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उनके शुरुआती मैचों में न खेलने से टीम की रणनीति पर असर पड़ सकता है।

हर्षित राणा की स्थिति क्या है?

हर्षित राणा को लेकर भी टीम ने अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। वह फिलहाल BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं और उनकी चोट की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जैसे ही उनकी फिटनेस को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलेगी, टीम उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने पर विचार करेगी।

टीम की मौजूदा तैयारी

फिलहाल टीम के साथ नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह और केएम आसिफ जैसे तेज गेंदबाज अभ्यास कर रहे हैं। कोचिंग स्टाफ अभ्यास मैचों के जरिए खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस का आकलन कर रहा है। इसके बाद ही प्लेइंग इलेवन और टीम कॉम्बिनेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

आगे की राह

KKR के सामने अब चुनौती यह है कि वह इन चोटों के बावजूद IPL 2026 की शुरुआत मजबूत तरीके से करे। टीम प्रबंधन को अब उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ बेहतर रणनीति बनानी होगी ताकि शुरुआती मैचों में प्रदर्शन प्रभावित न हो।