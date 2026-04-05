Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

बेंगलुरु: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले भुवनेश्वर के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। वह IPL में 200 विकेट पूरे करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं।

200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन सकते हैं

अगर भुवनेश्वर कुमार CSK के खिलाफ एक विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वह IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज और पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। IPL में अब तक सिर्फ युजवेंद्र चहल ही 200 विकेट का आंकड़ा पार कर पाए हैं। चहल के नाम 176 मैचों में 224 विकेट दर्ज हैं।

पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर तक रहे असरदार

भुवनेश्वर कुमार को शुरुआत में स्विंग गेंदबाज और पावरप्ले स्पेशलिस्ट माना जाता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में भी साबित किया। उनकी नकल बॉल, सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने उन्हें T20 क्रिकेट का एक पूर्ण गेंदबाज बना दिया है।

IPL में भुवनेश्वर पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने पावरप्ले में 80 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 6.52 का रहा है। वहीं डेथ ओवरों में उन्होंने 93 विकेट लिए हैं, जो ड्वेन ब्रावो के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है।

RCB को चैंपियन बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

पिछले सीजन RCB के खिताब जीतने में भुवनेश्वर कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। भले ही जोश हेजलवुड सुर्खियों में रहे, लेकिन भुवनेश्वर ने 14 मैचों में 17 विकेट लेकर टीम की सफलता में बड़ा योगदान दिया। डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी खास तौर पर शानदार रही, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल में उनका स्पेल निर्णायक साबित हुआ था।

इस सीजन में संभाली लीड गेंदबाज की जिम्मेदारी

इस सीजन की शुरुआत में जोश हेजलवुड उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में भुवनेश्वर ने RCB के लीड गेंदबाज की जिम्मेदारी संभाली। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए और पावरप्ले व डेथ ओवर दोनों में शानदार गेंदबाजी की।

IPL करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे

भुवनेश्वर कुमार का IPL करियर कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। शुरुआती समय में RCB में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हुए उन्होंने पहचान बनाई और 2016 व 2017 में लगातार दो बार पर्पल कैप जीती। इसके बाद उनके करियर में गिरावट आई, लेकिन पिछले कुछ सीजन में उन्होंने शानदार वापसी की है। 2023 से अब तक वह 45 पारियों में 45 विकेट ले चुके हैं और T20 क्रिकेट में बढ़ते रन रेट के अनुसार खुद को ढाल लिया है।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर टिकी रहेंगी नजरें

RCB और CSK के बीच होने वाले बड़े मुकाबले में सभी की नजरें भुवनेश्वर कुमार पर होंगी। वह सिर्फ एक विकेट दूर हैं और जैसे ही वह यह विकेट लेंगे, वह IPL इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों की सूची में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे।