स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 के बीच CSK और RCB के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई के पास आरसीबी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला 5 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच से जुड़ा है, जहां एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

‘डोसा-इडली’ गाने पर CSK की आपत्ति

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच के दौरान सीएसके की पारी शुरू होने से पहले स्टेडियम में “डोसा, इडली, सांभर, चटनी” वाला गाना बजाया गया। सीएसके का मानना है कि यह गाना तमिलनाडु की पहचान को लेकर रूढ़िवादी मजाक करता है और टीम व खिलाड़ियों का अपमान करने जैसा है।

BCCI से की गई औपचारिक शिकायत

सीएसके ने अपनी शिकायत में सिर्फ गाने का ही मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि स्टेडियम में उनके समर्थकों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार, Board of Control for Cricket in India को यह शिकायत मिल चुकी है और IPL गवर्निंग काउंसिल इस मामले की जांच कर रही है।

CSK मैनेजमेंट का बयान

सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने कहा, 'आमतौर पर डीजे घरेलू टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं। इसी वजह से हमने BCCI से इस मामले की जांच करने की मांग की है।' उन्होंने यह भी बताया कि गाने के अलावा, खिलाड़ियों के आउट होने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई गई है।

गाने को लेकर पहले भी हो चुका है विवाद

यह गाना पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और CSK vs RCB मुकाबलों के दौरान चर्चा में रहा है। पिछले सीजन में आरसीबी से जुड़े एक वीडियो में यह गाना सामने आया था, जिसके बाद सीएसके फैंस ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद चेन्नई मैनेजमेंट ने निर्देश दिए थे कि विरोधी टीम का मजाक न उड़ाया जाए।

‘सदर्न डर्बी’ में बढ़ी टक्कर

CSK और RCB के बीच मुकाबले को IPL में ‘सदर्न डर्बी’ कहा जाता है। दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ सालों में कड़ी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है। हालांकि हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में CSK का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हाल के सीजन में RCB ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सीजन के मुकाबले में भी बेंगलुरु ने चेन्नई को 43 रन से हराया था।