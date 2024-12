स्पोर्ट्स डेस्क : मोहम्मद सिराज और मार्नस लाबुशेन के बीच की एडीलेड में दूसरे टेस्ट के दौरान लड़ाई देखने को मिली जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 के पहले टेस्ट के दौरान शुरू हुई थी।

कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली भारतीय टीम 180 रन पर आउट हो गई जिसमें नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भी योगदान दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में से मिशेल स्टार्क ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6/48 का विकेट लिया।

जवाब में जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को जल्दी आउट कर दिया लेकिन मार्नस लाबुशेन और नाथन मैकस्वीनी ने धैर्य और लचीलेपन के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 25वें ओवर में मोहम्मद सिराज मार्नस लाबुशेन को गेंदबाजी कर रहे थे, तभी एक दर्शक के साइट स्क्रीन के पास से गुजरते हुए देखे जाने के बाद बल्लेबाज विचलित होकर अपने स्टांस से दूर चला गया।

मार्नस का ध्यान भटकाने वाला व्यक्ति एक प्रशंसक था, जो बीयर के प्यालों का एक बड़ा ढेर लेकर साइट स्क्रीन के पार चला गया। इने लाबुशेन का ध्यान बटकाया और उन्होंने रूकने के लिए कहा और सिराज अपनी भावनाओं में बहकर निराश हो गए और गेंद को अपने डिलीवरी स्ट्राइड से स्टंप पर फेंक दिया। घटना के बाद मार्नस हंस पड़े और उन्हें ध्यान भटकाने वाले प्रशंसकों की ओर इशारा किया।

• Man runs behind the sight screen with a beer snake

• Marnus pulls away while Siraj is running in

• Siraj is not happy



All happening at Adelaide Oval 🫣 #AUSvIND pic.twitter.com/gRburjYhHg