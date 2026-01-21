स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 26 मार्च से नए सीजन का आगाज होना है। लेकिन उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के होम वेन्यू को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे पर आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने दोनों फ्रेंचाइजियों को 27 जनवरी तक स्थिति साफ करने की डेडलाइन दी है।

बेंगलुरु और जयपुर में होंगे मैच या नहीं?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, गवर्निंग काउंसिल ने RCB और RR से पूछा है कि क्या वे अपने घरेलू मुकाबले बेंगलुरु और जयपुर में ही कराना चाहती हैं या वैकल्पिक वेन्यू तलाशे जा रहे हैं। दोनों फ्रेंचाइजियों को संबंधित स्टेट क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर 27 जनवरी तक अंतिम फैसला बीसीसीआई को बताना होगा।

IPL 2026 का शेड्यूल कब आएगा?

आईपीएल 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक होगा। हालांकि अभी तक मैचों का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही आईपीएल कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कर्नाटक सरकार के कानून से RCB की चिंता

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई पिछली घटनाओं के बाद एक नया कानून पास किया है। इस कानून के तहत किसी बड़े मैच या आयोजन के दौरान आसपास किसी भी घटना की जिम्मेदारी आयोजक पर होगी। सूत्रों के मुताबिक, इसी वजह से RCB के मालिक असमंजस में हैं, भले ही फ्रेंचाइजी आधिकारिक तौर पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच कराने की बात कर रही हो।

RCB को MI से लेनी होगी NOC

रिपोर्ट के अनुसार, RCB अपने पांच मुकाबले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराना चाहती है। लेकिन इसके लिए नियमों के तहत मुंबई इंडियंस (MI) से NOC लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा RCB का रायपुर में दो मैच कराने का भी प्लान बताया जा रहा है।

इन 18 शहरों में हो सकते हैं IPL 2026 के मुकाबले

दिल्ली, लखनऊ, मुंबई (वानखेड़े), कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू चंडीगढ़, नवी मुंबई (डीवाई पाटिल), तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, धर्मशाला, विशाखापत्तनम, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, रायपुर और रांची।