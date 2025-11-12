स्पोर्ट्स डेस्क : टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर वे वनडे इंटरनेशनल में खेलना चाहते हैं, तो विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य होगा।

BCCI का मकसद: फिटनेस और लय बनाए रखना

सूत्रों के अनुसार, बोर्ड और टीम प्रबंधन ने कोहली और रोहित को स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल में मिलने वाले ब्रेक के दौरान उन्हें घरेलू क्रिकेट में भाग लेना होगा। इसका उद्देश्य सीनियर खिलाड़ियों की मैच फिटनेस और लय को बनाए रखना है, ताकि वे लंबे ब्रेक के बाद सीधे अंतरराष्ट्रीय मैचों में उतरने से बचें। खासकर 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है।

रोहित शर्मा खेल सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी

रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वे 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला BCCI के उस सख्त निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने को कहा गया था। यह तारीख घरेलू कैलेंडर की एकमात्र वनडे विंडो है, जो भारत की दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच आती है।

रोहित इन दिनों मुंबई की शरद पवार इंडोर अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं और उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में भी खेल सकते हैं।

विराट कोहली से भी हां की उम्मीद

विराट कोहली फिलहाल लंदन में हैं, लेकिन BCCI को उम्मीद है कि वे भारत लौटकर घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेंगे। पिछले सीजन में दोनों खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में एक-एक मैच खेला था। कोहली 12 साल बाद दिल्ली के लिए और रोहित 10 साल बाद मुंबई के लिए मैदान पर उतरे थे। उस वक्त रोहित ने कहा था कि लगातार अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के कारण घरेलू क्रिकेट के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब बोर्ड के नए नियमों ने स्थिति बदल दी है।

ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन, फिर भी सख्ती

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित ने तीसरे वनडे में शतक जड़ा, जबकि कोहली ने शुरुआती दो जीरो के बाद नाबाद 87 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बावजूद, BCCI नहीं चाहता कि इन अनुभवी खिलाड़ियों की मैच प्रैक्टिस में कोई कमी आए। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा, "अगर खिलाड़ी फ्री हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। यही उन्हें चुस्त और तैयार रखता है।"

2027 विश्व कप के लिए कोई ‘ट्रायल’ नहीं

अगरकर ने यह भी साफ किया कि 2027 वनडे विश्व कप के लिए न तो कोहली और न ही रोहित किसी ‘ट्रायल’ पर हैं। उनके शब्दों में, "दोनों ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। अब टीम की दिशा उनके अनुभव, फिटनेस और उपलब्धता से तय होगी।" BCCI का इशारा साफ है- टीम इंडिया में जगह अब सिर्फ नाम या पिछले रिकॉर्ड पर नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों को घरेलू मैदानों पर मेहनत करनी होगी। अगर कोहली और रोहित जैसे दिग्गज घरेलू क्रिकेट में उतरते हैं, तो यह युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा और भारतीय क्रिकेट को और मजबूती देगा।