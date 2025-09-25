Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पीठ की समस्या के कारण लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा है।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, 'श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की सूचना दे दी है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है। वह इस समय का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं। उनके इस फैसले को देखते हुए, ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।'

इस बीच ईरानी कप (Irani Cup) के लिए अय्यर पर विचार नहीं किया गया और रजत पाटीदार (Rajat Patidar)  को शेष भारत टीम का कप्तान बनाया गया। टेस्ट टीम में वापसी के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और वे वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। श्रेयस ने पाटीदार और तिलक वर्मा की जगह वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम की कप्तानी संभाली। इससे पहले, पाटीदार पहले मैच के लिए कप्तान थे और वर्मा दूसरे और तीसरे मैच में कप्तानी करने वाले थे।

पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम: 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह।

दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए भारत ए टीम: 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।
 