मुंबई (महाराष्ट्र) : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शनिवार को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष के आईसीसी पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर के साथ-साथ वर्ष के समग्र सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का सम्मान पाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2023-24 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष) घोषित किया गया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने गेंद के साथ एक अविश्वसनीय वर्ष का आनंद लिया। उनके 15 विकेट और निर्णायक मैच जिताने वाले स्पैल ने भारत को 17 साल बाद टी20 विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे।

टेस्ट में उन्होंने 13 मैचों में 71 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में 2024 का समापन किया। केवल कपिल देव ने एक कैलेंडर वर्ष में रेड-बॉल क्रिकेट में भारत के लिए अधिक विकेट लिए हैं। 31 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक तीन बार प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार जीता है, इससे पहले 2018-19 और 2021-22 सीज़न में यह सम्मान हासिल किया था।

