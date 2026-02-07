नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपये के कैश अवॉर्ड का ऐलान किया है। यह इनाम खिलाड़ियों के साथ-साथ तकनीकी स्टाफ और चयन समिति को दिया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।

खिलाड़ियों, स्टाफ और चयन समिति को मिलेगा इनाम

देवजीत सैकिया ने बताया कि जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के लिए कुल 7.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि तय की गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और चयन समिति के बीच इस राशि के बंटवारे की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, लेकिन कुल इनाम राशि 7.5 करोड़ रुपये ही रहेगी।

इंग्लैंड को 100 रन से हराकर जीता छठा खिताब

भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी का शतक बना जीत की नींव

फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शतक जड़कर भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। कप्तान आयुष म्हात्रे (53 रन) और विकेटकीपर अभिग्यान कुंडू (40 रन) ने भी अहम योगदान दिया, जिससे भारत ने 50 ओवर में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद मिडिल ऑर्डर में बिखर गई। कैलिब फाल्कनर का शानदार 115 रन का शतक बेकार चला गया।

भारत के नाम ऐतिहासिक डबल

इस खिताबी जीत के साथ भारत के नाम एक दुर्लभ उपलब्धि दर्ज हो गई है। फिलहाल भारत के पास अंडर-19 पुरुष और अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप—दोनों के खिताब मौजूद हैं, जो भारतीय क्रिकेट के मजबूत ग्रासरूट सिस्टम को दर्शाता है।

केंद्रीय अनुबंधों पर भी जल्द आएगा अपडेट

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने यह भी जानकारी दी कि सीनियर पुरुष और महिला खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंधों को लेकर जल्द ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बोर्ड बहुत जल्द स्थिति साफ करेगा।

युवा खिलाड़ियों की तारीफ में बोले BCCI सचिव

इससे पहले देवजीत सैकिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता मजबूत प्लेयर डेवलपमेंट सिस्टम, घरेलू ढांचे, गुणवत्ता कोचिंग और बेहतरीन टैलेंट पहचान प्रक्रिया का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयु-वर्ग क्रिकेट बीसीसीआई की प्राथमिकता बना रहेगा और भविष्य में भी इस दिशा में निवेश जारी रहेगा।