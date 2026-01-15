नई दिल्ली : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने गुरुवार को अपने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को देश के क्रिकेटरों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से की गई विवादित टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह घटना क्रिकेटरों की बढ़ती नाराजगी के बीच हुई है जिसमें बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल सहित सीनियर खिलाड़ियों को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों के लिए BCB डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग करते हुए अल्टीमेटम जारी किया है।

BCB के बयान में कहा गया है, 'बोर्ड ने संबंधित बोर्ड सदस्य के खिलाफ पहले ही औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। एक कारण बताओ पत्र जारी किया गया है और व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मामले को उचित प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा और कार्यवाही के परिणाम के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।'

कुछ बोर्ड निदेशकों ने बुधवार को CWAB अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन से संपर्क किया और नजमुल को वित्त समिति के अध्यक्ष के पद से हटाने की पेशकश की। हालांकि CWAB अध्यक्ष मिथुन ने कहा कि क्रिकेटरों का बहिष्कार का आह्वान अभी भी जारी है। इससे पहले बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को एम नजमुल इस्लाम ने 'भारतीय एजेंट' कहकर उनका मजाक उड़ाया था, जब इकबाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में मौजूदा तनाव को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया था।

आगामी टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के बीच पुरुष टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने कहा कि BCB को देश के क्रिकेट हितों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल करना चाहिए। तमीम ने यह बयान 9 जनवरी को सिटी क्लब मैदान में जिया इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण समारोह के मौके पर दिया था।