मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न स्टार्स के साथ अगले दो सीजन के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन कर लिया है। मेलबर्न स्टार्स की वेबसाइट के अनुसार BBL 2 में स्टार्स से जुड़ने के बाद से मैक्सवेल ने 123 मैच खेले हैं और ग्रीन जर्सी में 3193 रन बनाए हैं जिससे वह लीग के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं।

इस 37 वर्षीय खिलाड़ी का BBL 15 के अंत में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रीन जर्सी में अपना करियर जारी रखने का फैसला आसान था। वेबसाइट के अनुसार मैक्सवेल ने कहा, 'मेलबर्न स्टार्स मेरे क्रिकेट करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, और मैं इस टीम की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि यह मौजूदा ग्रुप कुछ खास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि हम अगले दो सीजन में खिताब के लिए मुकाबला करने की स्थिति में हैं।'

स्टार्स ने युवा खिलाड़ी कैंपबेल केलवे का कॉन्ट्रैक्ट भी दो साल के लिए बढ़ा दिया है। 23 साल की उम्र में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस सीजन में सभी 11 मैच खेले और स्टार्स के फैंस को भविष्य की झलक दिखाई। बुधवार को BBL प्लेयर मूवमेंट विंडो खुलने से पहले 20 वर्षीय ऑस्टिन एनलेजार्क ने भी स्टार्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक साल और जोड़ा है। मेलबर्न स्टार्स के टी20 हाई परफॉर्मेंस मैनेजर क्लिंट मैके ने कहा, "हम इस बात से बहुत खुश हैं कि BBL 16 के लिए हमारी टीम कैसे बन रही है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें लगा कि इस सीजन में ग्रुप ने कुछ बड़े कदम आगे बढ़ाए हैं, इसलिए हम उत्साहित हैं कि वह कोर फिर से एक साथ आ रहा है। ग्लेन जाहिर तौर पर लंबे समय से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, और स्टार्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।' उन्होंने अंत में कहा, 'कैंपबेल को साइन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि वह हमारे टॉप ऑर्डर में कुछ बेहतरीन स्थिरता लाते हैं। उन्होंने इस सीजन में इस स्तर पर खुद को साबित किया है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आने वाले कई सालों तक हमारे लिए बहुत सारे रन बनाएंगे। हम ऑस्टिन के खेल में एक और साल का विकास देखने के लिए भी उत्साहित हैं। वह एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है जिसे हमारे प्रोग्राम में एक और साल रहने से बहुत फायदा होगा।'

