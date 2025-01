खेल डैस्क : बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के लिए खेल रहे डेविड वार्नर (David Warner) दो कारणों के चलते चर्चा में रहे। पहला उन्होंने अपनी टीम के लिए 66 गेंदों पर 88 रन बनाए लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम हार गई। दूसरा पारी के दौरान एक शॉट लगाते हुए उनका बल्ला टूट गया। यह बल्ला वार्नर के सिर पर भी जा लगा। यह घटना थंडर की पारी के चौथे ओवर में सामने आई जब वार्नर ने हरीकेन के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ की फुल लेंथ गेंद पर जोरदार ड्राइव की। जैसे ही वार्नर ने मिड-ऑफ पर शॉट लगाने में गलती की, गेंद के संपर्क में आने के बाद उनका बल्ला हैंडल से टूट गया। इसके बाद बल्ले के घूमने की गति ने वार्नर के बल्ले को पीछे खींच लिया और बल्ला उनके सिर पर लगा। देखें वीडियो-

David Warner's bat broke and he's hit himself in the head with it 🤣#BBL14 pic.twitter.com/6g4lp47CSu