जोहान्सबर्ग : टेम्बा बावुमा ने अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान के तौर पर वापसी की है। बावुमा को सितंबर में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी बाएं पैर की पिंडली की चोट लगी थी जिससे वह अब उबर चुके हैं।

बावुमा पाकिस्तान दौरे के दक्षिण अफ्रीका के व्हाइट-बॉल लेग से बाहर रहेंगे, लेकिन वह प्रोटियाज टेस्ट टीम में फिर से शामिल होने से पहले अपनी तैयारी के हिस्से के तौर पर बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ग्राउंड में भारत A के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका A के लिए दूसरे रेड-बॉल गेम में खेलने के लिए तैयार हैं।

बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने जून में लॉर्ड्स में प्रोटियाज को WTC जीत दिलाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ 2025-27 साइकिल में दक्षिण अफ्रीका के अभियान की शुरुआत में नहीं खेल पाए थे, जहां सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। बावुमा के शामिल होने से पाकिस्तान सीरीज से दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइन-अप में एकमात्र बदलाव हुआ है, जिसमें डेविड बेडिंगम को बाहर कर दिया गया है।

बेडिंगम, जिन्होंने 15 टेस्ट खेले हैं और एक शतक और चार अर्धशतक बनाए हैं, उन्हें खराब फॉर्म के कारण बाहर कर दिया गया है, सिवाय बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके 82 रन के। टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस और ज़ुबैर हमजा को बरकरार रखने के साथ चयनकर्ताओं ने मिडिल ऑर्डर में निरंतरता बनाए रखने का विकल्प चुना है। टीम में साइमन हार्मर, केशव महाराज और सेनुरा मुथुसामी सहित तीन फ्रंटलाइन स्पिनर शामिल हैं, जबकि कगिसो रबाडा और ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन और वियान मुल्डर तेज गेंदबाजी के विकल्प प्रदान करते हैं।

हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, 'हमने उस टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में हिस्सा लिया था। उन खिलाड़ियों ने असली चरित्र दिखाया और पीछे से आकर उस सीरीज को ड्रॉ कराने के लिए कड़ी मेहनत की। हम भारत में भी इसी तरह की चुनौती की उम्मीद कर रहे हैं, और उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी एक बार फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ यह एक टीम प्रयास था और भारत में भी यही मांग होगी। हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, 'हर खिलाड़ी की यह पक्का करने में भूमिका होती है कि हम हमेशा एक मुश्किल जगह पर टूर करते हुए भी कॉम्पिटिटिव बने रहें।' पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच गुवाहाटी में होगा, जहां ACA स्टेडियम 22 नवंबर को अपना पहला टेस्ट मैच होस्ट करेगा।

साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम :

टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरा मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिन।