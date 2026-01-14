स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बावजूद बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत एक बार फिर भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में अंपायरिंग करते नजर आए। उनकी मौजूदगी ने क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा को और तेज कर दिया है।

दूसरे वनडे में निभाई अहम भूमिका

राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में शरफुद्दौला ऑन-फील्ड अंपायर रहने के बाद तीसरे अंपायर की भूमिका में भी दिखाई दिए। यह ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से भारत में होने वाले अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले किसी अन्य देश में शिफ्ट करने की मांग की है।

BCB की आपत्ति के बावजूद अंपायरिंग

हालांकि, BCB की आपत्ति के बावजूद शरफुद्दौला की भारत में मौजूदगी पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। वह आईसीसी के अनुबंधित अंपायर हैं और इसलिए बोर्ड उन्हें भारत में मैच ऑफिशिएट करने से नहीं रोक सकता। यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच भी वह अपनी ड्यूटी निभाते दिखे।

मैच में केएल राहुल की जुझारू पारी

मैच की बात करें तो धीमी पिच पर केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और मुश्किल हालात में शानदार शतक जड़ा। राहुल ने 92 गेंदों पर नाबाद 112 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और भारत को 284/7 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

भारतीय पारी की शुरुआती मुश्किलें

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और स्कोर 99/1 से फिसलकर 118/4 हो गया। कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन की अहम पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा 24 रन बनाकर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। श्रेयस अय्यर सिर्फ 8 रन ही बना सके।

कोहली का जल्दी आउट होना

विराट कोहली ने पारी की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला, लेकिन बाद में अंदरूनी किनारा लगने से क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा (27) ने राहुल के साथ 73 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। नितीश कुमार रेड्डी (20) के साथ राहुल ने छठे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। हालांकि, आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल की जुझारू पारी की बदौलत भारत चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सका।