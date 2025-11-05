स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश की पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह टीम की जूनियर खिलाड़ियों को “पीटती” हैं। एक बांग्लादेशी अखबार से बातचीत में आलम ने टीम के अंदर “विषाक्त माहौल” और “अनुचित व्यवहार” की बात कही। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। इस विवाद ने देश के महिला क्रिकेट ढांचे और खिलाड़ियों के बीच संबंधों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

जहांआरा आलम के गंभीर आरोप

32 वर्षीय आलम ने ‘कलेर कंथो’ अखबार से बातचीत में दावा किया कि कप्तान निगार सुल्ताना जोटी ने कई मौकों पर जूनियर खिलाड़ियों के साथ हाथापाई की है। उन्होंने कहा, “यह कोई नई बात नहीं है। जोटी जूनियर खिलाड़ियों को बहुत पीटती हैं। इस विश्व कप के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों ने मुझसे कहा कि अगर गलती हुई तो फिर थप्पड़ पड़ेंगे।” आलम का कहना है कि दुबई दौरे के दौरान भी एक जूनियर खिलाड़ी को कमरे में बुलाकर थप्पड़ मारे गए। उन्होंने जोड़ा कि खिलाड़ियों में डर का माहौल बना हुआ है और टीम का वातावरण मानसिक रूप से बेहद तनावपूर्ण हो गया है।

मानसिक स्वास्थ्य और टीम का वातावरण

जहांआरा आलम ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में टीम के अंदर का माहौल इतना बिगड़ गया कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल से दो महीने का ब्रेक लिया। उन्होंने कहा, “मैं अकेली नहीं हूं। टीम में लगभग हर खिलाड़ी किसी न किसी स्तर पर इसका शिकार है। यहाँ कुछ खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं जबकि बाकी को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।” आलम ने 2021 से टीम प्रबंधन पर वरिष्ठ खिलाड़ियों को अलग-थलग करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, कोविड के बाद हुए घरेलू कैंपों में उन्हें और अन्य सीनियर खिलाड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।

करियर और योगदान

जहाँआरा आलम ने बांग्लादेश के लिए 52 वनडे में 48 विकेट और 83 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 60 विकेट लिए हैं। वह टीम की सबसे अनुभवी गेंदबाज़ों में से एक रही हैं और कई अहम मैचों में देश को जीत दिलाई है। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2023 में आयरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। आलम ने कहा कि वह अब भी खेलना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा माहौल के कारण वापसी मुश्किल हो गई है।

बीसीबी का जवाब

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इन सभी आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि यह सब “मनगढ़ंत और असत्य” है। अपने आधिकारिक बयान में बोर्ड ने कहा, “बीसीबी इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में, जब टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन कर रही है, इस तरह के झूठे और निंदनीय दावे किए गए हैं।” बोर्ड ने आगे कहा कि जहाँआरा आलम का अब राष्ट्रीय सेटअप से कोई संबंध नहीं है और उनके दावे “दुर्भावनापूर्ण” लगते हैं।

कप्तान जोटी की चुप्पी

कप्तान निगार सुल्ताना जोटी, जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह बांग्लादेश महिला क्रिकेट की सबसे सफल कप्तानों में गिनी जाती हैं और हाल के वर्षों में टीम को कई उल्लेखनीय जीत दिलाई हैं। बीसीबी ने यह भी कहा कि उसे जोटी, टीम प्रबंधन और मौजूदा खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है और अब तक किसी तरह के दुर्व्यवहार का सबूत नहीं मिला है।