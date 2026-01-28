मुंबई : दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी और बल्लेबाज प्रियांश आर्य को टी20 विश्व कप की अभ्यास मैचों के लिए भारत ‘ए' टीम में शामिल किया गया है जिससे वे बृहस्पतिवार से यहां मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी मैच का हिस्सा नहीं होंगे।

‘एमसीए-बीकेसी' मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में आयुष दोसेजा दिल्ली की कप्तानी करेंगे। भारत ‘ए' टीम दो फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद वह बेंगलुरु रवाना होगी, जहां वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नामीबिया से भिड़ेगी।

बडोनी को इसी महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वह हालांकि एकादश का हिस्सा नहीं बन सके थे।