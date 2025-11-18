स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार कारण उनका खेल नहीं बल्कि अनुशासनात्मक मामला है। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान बाबर पर आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन का आरोप लगा, जिसके बाद उन पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया। आउट होने के बाद स्टंप्स की ओर बल्ले से गेंद मारना उनके खिलाफ कार्रवाई का आधार बना। हालांकि बाबर ने तुरंत गलती स्वीकार कर ली, लेकिन यह घटना पाकिस्तान की क्लीन स्वीप जीत के बीच चर्चा का विषय बन गई।

स्टंप पर प्रहार के कारण लगा जुर्माना

पारी के 21वें ओवर में आउट होने के बाद बाबर आजम ने गुस्से में अपने बल्ले से स्टंप्स की ओर गेंद मार दी। यह व्यवहार आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो मैदान पर उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित होता है। मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने तत्काल इस पर रिपोर्ट दर्ज की। आईसीसी मैच रेफरी अली नकवी ने जुर्माने की अनुशंसा की, जिसे बाबर ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया

आईसीसी ने बताया कि यह बाबर आज़म का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध है, इसलिए उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। हालांकि इससे उनके खेलने की पात्रता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य में किसी और गलती की स्थिति में यह पॉइंट अहम भूमिका निभा सकता है।

पाकिस्तान की 3-0 से शानदार सीरीज जीत

विवाद के बावजूद पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को छह विकेट से हराया और 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन के लक्ष्य को टीम ने 5.2 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। फखर जमान ने 45 गेंदों पर 55 रन की तेज़ पारी खेलते हुए बाबर आजम (34) के साथ 80 रन की साझेदारी की। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दी। श्रीलंका ने जेफरी वेंडरसे की अगुवाई में वापसी करने की कोशिश की, जिन्होंने फखर, बाबर और सलमान आगा को आउट कर पाकिस्तान को 115/4 पर पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान (नाबाद 61) और हुसैन तलत (नाबाद 42) ने मैच को एकतरफा बना दिया।

श्रीलंका की बल्लेबाजी लड़खड़ाई

टॉप ऑर्डर से अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद श्रीलंका बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। पथुम निसांका (24) और कामिल मिशारा (29) ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन मध्यमक्रम नियमित अंतराल पर विकेट खोता रहा। सदीरा समरविक्रमा ने 48 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम 45.2 ओवर में 211 पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने तीन विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा। फैसल अकरम और हारिस रऊफ ने दो-दो विकेट चटकाए।