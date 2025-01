मेलबर्न : ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) का नजारा किसी नर्सरी स्कूल के वार्षिक समारोह की तरह लग रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के बच्चों ने क्रिसमस के अवसर पर यहां खूब धमा चौकड़ी मचाई। भारत के खिलाफ 24 घंटे बाद शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने एमसीजी में अपने परिवार के साथ क्रिसमस का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पत्नी बेकी और मिच मार्श की पत्नी ग्रेटा मौजूद थीं और उन्हें अपने बच्चों के साथ कुछ हल्के-फुल्के पलों का आनंद लेते देखा गया।

