मेलबर्न : स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के मंच पर नजर आने वाले हैं। संन्यास के बाद नडाल ‘नाइट ऑफ लीजेंड्स’ नामक विशेष आयोजन के तहत 1 फरवरी 2026 को मेलबर्न पार्क में कोर्ट पर वापसी करेंगे। यह दिन पुरुष एकल फाइनल के साथ ही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दिन भी होगा।

संन्यास के बाद पहली बार कोर्ट पर उतरेंगे नडाल

Olympics.com के अनुसार, यह प्रदर्शनी मुकाबला नडाल की संन्यास के बाद मेलबर्न पार्क में पहली ऑन-कोर्ट मौजूदगी होगी। इस इवेंट में नडाल के साथ पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 एश्ले बार्टी और ऑस्ट्रेलिया के व्हीलचेयर टेनिस आइकन डायलन अल्कॉट भी हिस्सा लेंगे।

फेडरर की मौजूदगी के बाद अब नडाल की बारी

नडाल की यह वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के उद्घाटन समारोह में नजर आए थे। फेडरर ने 17 जनवरी को रोड लेवर एरिना में हुए एक प्रदर्शनी डबल्स मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने एश्ले बार्टी, आंद्रे अगासी, लेटन हेविट और पैट राफ्टर के साथ कोर्ट साझा किया।

इस आयोजन ने टूर्नामेंट में दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मान देने की थीम को और मजबूत किया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं नडाल

दो बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नडाल टेनिस इतिहास के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में शुमार हैं। ग्रैंड स्लैम खिताबों के अलावा उन्होंने अपने करियर में दो ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ‘नाइट ऑफ लीजेंड्स’ में उनकी मौजूदगी टूर्नामेंट के उस प्रयास को दर्शाती है, जिसमें पूर्व चैंपियनों को सम्मान देने के साथ-साथ दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाया जा रहा है।

फैंस के लिए खास होगा ‘नाइट ऑफ लीजेंड्स’ इवेंट

आयोजकों के मुताबिक, ‘नाइट ऑफ लीजेंड्स’ केवल एक प्रदर्शनी मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह एक इंटरएक्टिव फैन इवेंट भी रहेगा। इसमें—

लाइव म्यूज़िक (DJ के साथ)

स्टेज पर नडाल, बार्टी और अल्कॉट के साथ बातचीत

दर्शकों के लिए गेम्स और प्रतियोगिताएं

पुरुष एकल फाइनल के टिकट जीतने का मौका

राफेल नडाल के साथ फोटो सेशन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।