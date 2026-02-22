दोहा : विश्व नंबर एक टेनिस स्टार Carlos Alcaraz ने कतर ओपन 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए Arthur Fils को एकतरफा मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला महज 50 मिनट तक चला, जिसमें अल्काराज़ पूरी तरह हावी रहे।

2026 में जीत का अटूट सिलसिला

इस जीत के साथ ही अल्काराज़ ने 2026 में लगातार 12 मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम रखा है। इससे पहले वह इस साल Australian Open का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था और चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के महज 20 दिन बाद उन्होंने दोहा में एक और ट्रॉफी जोड़ ली।

टूर खिताबों की संख्या पहुंची 26

दोहा में खिताब जीतने के साथ ही अल्काराज़ के करियर के टूर-स्तरीय खिताबों की संख्या अब 26 हो गई है। फाइनल में उन्होंने आक्रामक सर्विस, सटीक ग्राउंड स्ट्रोक और बेहतरीन मूवमेंट का प्रदर्शन किया, जिससे फिल्स को वापसी का कोई मौका नहीं मिला।

अल्काराज़ ने क्या कहा?

खिताब जीतने के बाद अल्काराज़ ने कहा: 'साल की शुरुआत वाकई बहुत शानदार रही है। मैं अपने खेल से बेहद खुश हूं और इसी लय को आगे भी बरकरार रखना चाहता हूं।'

शानदार फॉर्म में स्पेनिश स्टार

अल्काराज की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह 2026 सीजन में और बड़े रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी फिटनेस, आक्रामक मानसिकता और निरंतरता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोहा में मिली यह जीत उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।