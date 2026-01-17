मेलबर्न : नोवाक जोकोविच को अब भी पूरा भरोसा है कि वह अपने करियर का 25वां एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीत सकते हैं। रविवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बियाई दिग्गज को कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, लेकिन जोकोविच मानते हैं कि वह इस बाधा को पार करने में सक्षम हैं।

पिछले साल जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन अल्काराज और सिनर के खिलाफ निर्णायक मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम में एक बार फिर ये दोनों युवा सितारे उनकी राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं।

अल्काराज-सिनर पर जोकोविच की प्रतिक्रिया

ऑस्ट्रेलियन ओपन की पूर्व संध्या पर जोकोविच ने कहा, “2025 में मैंने सिनर या अल्काराज के खिलाफ खेले गए चार ग्रैंड स्लैम मैचों में से तीन गंवाए हैं।” मजाकिया अंदाज में उन्होंने जोड़ा, “हमें उनकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। उनकी तारीफ पहले ही बहुत हो चुकी है। हम जानते हैं कि वे कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जिस मुकाम पर हैं, उसके पूरी तरह हकदार हैं। इस समय पुरुष टेनिस में वे सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं।”

25वें खिताब के लिए बदली रणनीति

जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब की तलाश में तीसरा सत्र शुरू कर रहे हैं। इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए अपनी तैयारी में थोड़ा बदलाव किया है। युवा खिलाड़ियों की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह फिट रहने के उद्देश्य से उन्होंने अपने एकमात्र तय अभ्यास टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। 38 वर्षीय खिलाड़ी खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

हालिया फॉर्म और टूर्नामेंट की तस्वीर

जोकोविच ने आखिरी बार 2023 में यूएस ओपन जीतकर ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से सिनर और अल्काराज ने मिलकर आठ ग्रैंड स्लैम खिताब बांटे हैं। सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के मौजूदा दो बार के चैंपियन हैं, जबकि अल्काराज मेलबर्न पार्क में खिताब जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे।

पिछले साल जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में अल्काराज को हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण उन्हें मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

जोकोविच का आत्मविश्वास बरकरार

जोकोविच ने कहा, “सिनर और अल्काराज इस समय बाकी खिलाड़ियों से अलग स्तर पर खेल रहे हैं। यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और के पास मौका नहीं है। मुझे हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रहती है।”

दस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच सोमवार को रॉड लेवर एरिना में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।