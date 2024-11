नई दिल्ली : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया के 46 रन पर ढेर होने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी का मजाक उड़ाया। तेज गेंदबाज मैट हेनरी और विलियम ओ'रूर्के ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर कहर बरपाया और दूसरे दिन भारत को सिर्फ 46 रन पर रोक दिया। ऋषभ पंत मेजबान टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे जिन्होंने 49 गेंदों पर 20 रन बनाए जबकि पांच बड़े खिलाड़ी शून्य आउट हो गए।

इसके साथ ही भारत ने घरेलू मैदान पर अपना सबसे कम स्कोर और कुल मिलाकर तीसरा सबसे कम टेस्ट स्कोर दर्ज किया है। भारत का इससे पहले घरेलू मैदान पर सबसे कम स्कोर 75 रन था, जो उसने 1987 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। उनका सबसे कम स्कोर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद से खेले गए एडिलेड टेस्ट में 36 रन था।

भारत की खराब बल्लेबाजी के लिए उसे ट्रोल करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2020/21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में भारत के 36-ऑल के मुख्य अंश सोशल मीडिया पर शेयर किए जिसमें लिखा था, 'क्या 'ऑल आउट 46' नया 'ऑल आउट 36' है?' इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी भारत को ट्रोल किया और लिखा, 'भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी बात है.. कम से कम आप 36 रन से आगे निकल गए हैं..।'

Is 'All Out 46' the new 'All Out 36'? #INDvNZ pic.twitter.com/HrD03En9cy

Look on the bright side Indian fans .. at least you have got past 36 .. 😜😜