नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज की शुरूआत करेगा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम में तीन नए खिलाड़ी महली बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेनशॉ देखने को मिलेंगे जो अपना पहला T20I मैच (डेब्यू) खेलेंगी। ट्रैविस हेड ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे क्योंकि मिशेल मार्श को 48 घंटे से भी कम समय पहले पाकिस्तान पहुंचने के बाद आराम दिया गया है। पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी के तौर पर काम करेगी।

खास बात यह है कि T20I में डेब्यू करने वाले तीनों में से कोई भी खिलाड़ी आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल नहीं है। रेनशॉ हाल ही में खत्म हुई बिग बैश लीग 2025-26 सीजन में ब्रिस्बेन हीट के साथ शानदार प्रदर्शन के बाद नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे। वह पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 टेस्ट और तीन वनडे खेल चुके हैं।

सिडनी सिक्सर्स के ऑलराउंडर एडवर्ड्स ने BBL 15 में शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे। उनके 19 विकेट टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा थे, जो केवल मेलबर्न स्टार्स के हारिस रऊफ से कम थे जिन्हें सीरीज के लिए नहीं चुना गया था।

इस बीच 20 वर्षीय तेज गेंदबाज बियर्डमैन को दो साल पहले ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप जीत में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार सीनियर अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ अपना प्रदर्शन जारी रखा और 11 मैचों में 13 विकेट लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20I मैच के बाद सीरीज का दूसरा मैच 31 जनवरी को होगा, और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 :

ट्रैविस हेड (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कॉनोली, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम जम्पा, महली बियर्डमैन।