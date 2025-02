खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान अपना 36वां टेस्ट शतक लगाया। इस उपलब्धि के दम पर वह उस विशिष्ट सूची में शामिल हो गए जहां जो रूट और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी पहले से ही मौजूद हैं। स्मिथ, जो पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने अपने अच्छे फॉर्म को आगे बढ़ाया और दूसरे दिन कामिंडु मेंडिस के खिलाफ बाउंड्री के लिए पुल शॉट खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों की हाई-प्रोफाइल सूची का हिस्सा हैं। वह अब इंग्लैंड के जो रूट और भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बराबर आ गए हैं, जिन्होंने 36 शतक लगाए थे।

स्मिथ इस समय शानदार फार्मेट में चल रहे है। अगर उनके पिछले चार टेस्ट पर नजर मारे तो इनमें वह तीन शतक लगाने में सफल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी 141 रन बनाए थे जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत मिली थी। अब दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। यानी वह पांच टेस्ट में चार शतक लगा चुके हैं।

टेस्ट फार्मेट में सबसे ज्यादा शतक

51 शतक : सचिन तेंदुलकर

45 शतक : जैक कैलिस

41 शतक : रिकी पोंटिंग

38 शतक : कुमार संगाकारा

36 शतक : स्टीव स्मिथ, जो रूट, राहुल द्रविड़

It's Steve Smith Test century number 36!



His fourth in the last five Tests too 🔥#SLvAUS pic.twitter.com/vxfS1ShMFK