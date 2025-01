खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 700वां अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया। यह विकेट स्टार्क के लिए खास रहा क्योंकि वह बुधवार को अपना जन्मदिन भी मना रहे थे। उन्होंने श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने को 7 रन पर आउट किया था। गली में खड़े नाथन मैकस्वीनी ने यह कैच लपका था। स्टार्क अब 373 पारियों में 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले छठे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार्क के नाम पर अब टेस्ट में 377 विकेट, वनडे में 244 विकेट और टी-20 में 79 विकेट दर्ज हो गए हैं।

A juggling catch by McSweeney at gully 🔥



Starc gets Karunaratne and Australia have two early ones! #SLvAUS pic.twitter.com/FWH8w9IXeh