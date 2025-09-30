स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को नेट्स में अभ्यास के दौरान एक अजीब हादसे में चोट लग गई है, जिसके चलते वे न्यूजीलैंड के खिलाफ (AUS vs NZ) तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। मैक्सवेल की दाहिनी कलाई पर युवा ऑलराउंडर मिचेल ओवेन का सीधा शॉट जा लगा। इस चोट के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल टीम की देखरेख में घर भेजा गया है।

मैथ्यू शॉर्ट, जो पास वाले नेट में बल्लेबाजी कर रहे थे, ने बताया कि शॉट बहुत जोरदार था और मैक्सवेल तुरंत दर्द से कराह उठे। उन्होंने कहा, 'मैक्सी पहले भी गंभीर चोटें झेल चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी वापसी करेंगे।'

भारत सीरीज पर भी संकट

मैक्सवेल का भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू टी20 सीरीज में खेलना भी अब संदिग्ध हो गया है। इसके बाद दिसंबर से बिग बैश लीग 2025-26 शुरू होगी, जहां उनकी उपलब्धता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

फिलिप को मिला मौका

मैक्सवेल की जगह 28 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है। फिलिप आखिरी बार 2023 में भारत के खिलाफ टी20I खेले थे। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया A की भारत दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। पहले अनौपचारिक टेस्ट में उन्होंने 87 गेंदों पर नाबाद 123 रन बनाए थे, जिसमें 18 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद उन्होंने 39 और 50 रन की उपयोगी पारियां भी खेलीं।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय टी20 में उनका रिकॉर्ड अभी साधारण रहा है। 12 मैचों में उन्होंने 150 रन बनाए हैं, औसत 12.50 और स्ट्राइक रेट 109.48 का रहा है।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैट कुहनमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।