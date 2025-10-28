स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांच मैचों की टी20आई सीरीज कल बुधवार 29 अक्तूबर 2025 से शुरू हो रही है। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से गंवाई है और ऐसे में टीम पर टी20आई सीरीज जीत का दबाव होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराना आसान नहीं है। ऐसे में टी20आई सीरीज भी दिचस्प होगी। भारतीय टीम की अगुवाही सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। आइए सीरीज से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं-

हेड टू हेड

कुल मैच - 32

भारत - 20 जीत

ऑस्ट्रेलिया - 11 जीत

नोरिजल्ट - एक

हेड टू हेड (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में)

कुल मैच - 12

भारत - 7 जीत

ऑस्ट्रेलिया - 4 जीत

ड्रॉ - एक

सबसे ज्याद रन, छक्के, व्यक्तिगत स्कोर और पार्टनरशिप

ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 31 जनवरी 2016 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 200/3 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था।

विराट कोहली जोकि टी20आई से संन्यास ले चुके हैं, ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए 11 मैचों में कुल 451 रन बनाए हैं।

कोहली के नाम व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर (नाबाद 90 रन) भी है जो 26 जनवरी 2016 को एडिलेड में बनाए थे।

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 अर्धशतक लगाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज़्यादा हैं।

कोहली के नाम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 12 T20I छक्कों का रिकॉर्ड भी है।

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा 199 रन बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए T20I में सबसे बड़ी 134 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के नाम है।

बॉलिंग रिकॉर्ड और कैच

बुमराह ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग का रिकॉर्ड क्रुणाल पांड्या (4/36) के नाम है, वह भी टीम का हिस्सा नहीं हैं।

बुमराह और टी नटराजन के नाम ऑस्ट्रेलिया में एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड है।

एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा डिसमिसल (7 – 4 कैच, 3 स्टंपिंग) पूरे किए हैं।

हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20I मैचों में 6 कैच के साथ सबसे सफल आउटफील्डर हैं।

एमएस धोनी ऑस्ट्रेलिया में भारत के सबसे सफल T20I कप्तान हैं। उन्होंने छह मैचों में भारत को चार जीत दिलाईं।

टी20आई सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला मैच - 29 अक्तूबर, कैनबरा स्थित मनुका ओवल

दूसरा मैच - 31 अक्तूबर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड

तीसरा मैच - 2 नवम्बर, होबार्ट के बेलेरिव ओवल में

चौथा मैच - 6 नवम्बर, गोल्ड कोस्ट स्थित बिल पिपेन ओवल ग्राउंड

पांचवां मैच - 8 नवम्बर, ब्रिस्बेन का द गाबा स्टेडियम