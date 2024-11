खेल डैस्क : पर्थ टेस्ट के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों में हलकी नोंकझोक जारी है। पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुरूआत में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी कर रहे हर्षित राणा पर एक तंज कसा था। भारतीय टीम को जब बल्लेबाजी मिली तो सलामी बल्लेबाजी जयसवाल ने भी स्टार्क को खरी-खरी सुनाने में देरी नहीं की। 21 वर्षीय जयसवाल से बातें सुनकर स्टार्क ने भले ही शर्मिंदगी महसूस की लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर यह जाहिर नहीं होने दिया।

इससे पहले स्टार्क ने दी थी वार्निंग

जंग की शुरूआत स्टार्क ने की थी। उन्होंने पहली पारी में 112 गेंद खेलते हुए 26 रन बनाए थे ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100 रन पार हो सके। भारतीय गेंदबाजों के बाऊंसर के आगे स्टार्क ने कई रक्षात्मक शॉट खेले। इसी दौरान हर्षित की एक गेंद ने स्टार्क को परेशान किया तो उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए बोल दिया। मैं तुम्से ज्यादा तेज गति से गेंद फेंक लेता हूं। और मैं इसे याद रखूंगा। हर्षित ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कराते हुए अपने रनअप की ओर चले गए। देखें वीडियो-

स्टार्क को सुनाते जायसवाल, वीडियो

ऑस्ट्रेलिया जब 104 रन पर सिमट गई तो भारत की ओर से जयसवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग के लिए आए। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का जमकर सामना किया और विकेट नहीं जाने दी। शुरूआती ओवरों में विकेट न मिलने से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी निराश दिखे। इस दौरान गेंदबाज कर रहे स्टार्क बार बार जयसवाल को घूरने लगे। आखिरकार जयसवाल ने रहा नहीं गया, उन्होंने एक गेंद के बाद स्टार्क को बोला- आपकी गेंद की गति ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से स्टार्क द्वारा हर्षित को कसे तेज से कही न कही जयसवाल निराश दिखे और उन्होंने बेबाकी से स्टार्क को असलियत दिखाने की कोशिश की। देखें वीडियो-

#YashasviJaiswal didn't hesitate! 😁



"It’s coming too slow!" - words no fast bowler ever wants to hear! 👀



