स्पोर्ट्स डेस्क : अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। मैच के बाद अर्शदीप ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहा हो तो बैट्समैन अक्सर मेरे खिलाफ ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिससे मुझे विकेट लेने के मौके मिलते हैं।

अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद कहा, मैं बस अपने प्रोसेस पर काम कर रहा हूं, अपनी स्किल्स पर भरोसा कर रहा हूँ, और जो प्लान मैंने प्रैक्टिस किए हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा हूं। जब भी मुझे मौका मिलता है, तो टीम के लिए योगदान देना बहुत अच्छा लगता है। हां (एग्रेसिव बैट्समैन को बॉलिंग करने में मज़ा आता है), बिल्कुल। जब कोई आप पर जोरदार हमला करता है, तो विकेट लेने का हमेशा मौका होता है। और जब बुमराह जैसा कोई दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहा होता है, तो बैट्समैन अक्सर मेरे खिलाफ ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जिससे मुझे विकेट लेने के मौके मिलते हैं। मैं बस अपनी बॉलिंग को एन्जॉय करने और अपने प्लान को सिंपल रखने की कोशिश करता हूं। सिचुएशन चाहे कोई भी हो - पावरप्ले हो या डेथ ओवर - मैं बस एग्जीक्यूशन पर फोकस करता हूँ और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, उसी पर टिका रहता हूं।'

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20आई

अर्शदीप सिंह की उम्दा गेंदबाजी के बाद वाशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी से भारत ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने वाशिंगटन की 23 गेंद में चार छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 49 रन की पारी और जितेश शर्मा (13 गेंद में नाबाद 22) के साथ उनकी छठे विकेट की 25 गेंद में 43 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 188 रन बनाकर जीत दर्ज की।

तिलक वर्मा (29), अभिषेक शर्मा (25) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (24) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। वाशिंगटन को इस मैच में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने बल्ले से एकादश में अपने चयन को सही साबित किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। अर्शदीप (35 रन पर तीन विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (33 रन पर दो विकेट) ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 74 रन कर दिया था लेकिन टिम डेविड (74) और माकर्स स्टोइनिस (64) ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर मेजबान टीम का स्कोर छह विकेट पर 186 रन तक पहुंचाया। डेविड ने 38 गेंद का सामना करते हुए पांच छक्के और आठ चौके मारे जबकि स्टोइनिस ने 39 गेंद की पारी में दो छक्के और आठ चौके जड़े।