स्पोर्ट्स डेस्क: सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (Pathum Nissanka) के अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका (Sri Lanka) ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के अपने दूसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में हांगकांग (Hong Kong) को चार विकेट से हरा दिया। हांगकांग टूर्नामेंट का अपना पहला मैच अफगानिस्तान से हार गई थी और अब श्रीलंका से हार के बाद सुपर-4 की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है।

धीमी पिच पर 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की राह आसान नहीं रही। निसांका ने 44 गेंदों पर तेज अर्धशतक बनाकर एक छोर संभाले रखा। उन्होंने अपनी गति का बेहतरीन समय निर्धारण किया। शुरुआत में रक्षात्मक खेलते हुए और फिर थोड़े रनो के बाद गति पकड़ी। कुसल परेरा (20) (Kusal Perera) के साथ उनकी 57 रनों की साझेदारी ने कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) और कामिल मिशारा (Kamil Mishara) के शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम को मैच का रुख बदलने में मदद की।

श्रीलंका ने 10 ओवरों में 65 रन बनाए फिर अगले तीन ओवरों में 42 रन जोड़ दिए। निसांका का कैच दो बार छूटा, एक बार 40 पर और फिर 60 पर और उन्होंने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया और बड़े शॉट, खासकर स्क्वायर लेग क्षेत्र में चतुराई से लगाए। हालांकि, जब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीत की दहलीज पर है हांगकांग ने पलटवार किया। उन्होंने निसांका, परेरा, कामिंडु मेंडिस और कप्तान चरिथ असलांका को जल्दी-जल्दी आउट कर दिया। सिर्फ आठ रन के अंतर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 119 से 6 विकेट पर 127 रन हो गया, जिससे हांगकांग को उलटफेर का मौका मिल गया।

अनुभवी श्रीलंकाई स्टार वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने शांत और संयमित पारी खेलते हुए सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाकर अपनी टीम को सात गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

इससे पहले हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 149 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। कप्तान निजाकत खान (Nizakat Khan) ने 38 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की पारी खेलकर टीम की अगुवाई की, जबकि अंशुमान रथ (Anshuman Rath) ने 48 रन जोड़े। तीसरे विकेट के लिए उनकी 61 रनों की साझेदारी हांगकांग की पारी का मुख्य आकर्षण रही क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार खेला।

जीशान अली (Zeeshan Ali) ने भी शीर्ष क्रम में तेजी से 23 रन बनाए, जिससे हांगकांग ने पहले चार ओवरों में 38 रन बनाकर शानदार शुरुआत की। श्रीलंका के गेंदबाजों ने वापसी की, दुष्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera) ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए और हसरंगा ने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया।

संक्षिप्त स्कोर:

हांगकांग: 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन

श्रीलंका: 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन।

