स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान (Pakistan) और यूएई (UAE) के बीच मुकाबला 17 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

टी20 में पाकिस्तान बनाम UAE का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 3

पाकिस्तान की जीत: 3

यूएई की जीत: 0

पाकिस्तान टीम का दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20I रिकॉर्ड

कुल मैच: 33

पाकिस्तान की जीत: 18

पाकिस्तान की हार: 14

कोई परिणाम नहीं: 1

UAE का दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20I रिकॉर्ड

कुल मैच: 17

UAE की जीत: 6

UAE की हार: 10

कोई परिणाम नहीं: 1



एशिया कप 2025 में टीमें :

पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम।

संयुक्त अरब अमीरात : मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।

