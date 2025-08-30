स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगी, और टूर्नामेंट की मेज़बानी अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका था, लेकिन अब एक अहम अपडेट सामने आया है।

समय में बदलाव

मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब एशिया कप के मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे (स्थानीय समय 6:30 बजे) से शुरू होंगे। पहले यह मैच शाम 7:30 बजे निर्धारित थे, लेकिन यूएई में गर्मी और उमस को देखते हुए आयोजकों ने मैचों के समय को आधे घंटे बढ़ा दिया है। इस फैसले को ब्रॉडकास्टर्स ने भी स्वीकार कर लिया है।

यूएई के मौसम को लेकर लिया फैसला

यूएई का मौसम क्रिकेट मैचों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर गर्मी और उमस के कारण खिलाड़ियों और दर्शकों को मुश्किल हो सकती है। दिन के समय तापमान बेहद उच्च रहता है, जिससे शाम को भी गर्मी का असर बरकरार रहता है। आयोजकों ने यह फैसला लिया है कि मैचों को रात के समय आधा घंटा आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल स्थितियां मिलें और दर्शकों को स्टेडियम में आरामदायक अनुभव हो।

टीम इंडिया का मैच शेड्यूल

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से शुरू होंगे, और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा।