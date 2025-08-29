स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और इस बार यह अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। आठ टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और यह एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है जिसमें बेहतरीन टीमें अपना दबदबा दिखाने के लिए तैयार होंगी।

भारत इस प्रतियोगिता के इतिहास की सबसे सफल टीम है और उसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण में जीत हासिल की थी, जो एकदिवसीय प्रारूप में खेला गया था। जब 2022 में यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला गया था, तो श्रीलंका विजयी हुआ था और आगामी टूर्नामेंट में भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है। इसके टिकट शुक्रवार 29 अगस्त को शाम 5 बजे खाड़ी मानक समय और शाम 6:30 बजे भारतीय समय से उपलब्ध होंगे।

प्रशंसक एशिया कप 2025 के टिकट कहां से खरीद सकते हैं?

एशिया कप 2025 के टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें?

1. आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट पर जाएं

2. मैच और स्टेडियम चुनें

3. अपनी पसंद और बजट के अनुसार सीटिंग श्रेणी चुनें

4. चेकआउट के लिए आगे बढ़ें

5. भुगतान पूरा करें

6. ईमेल या SMS के माध्यम से बुकिंग की पुष्टि प्राप्त करें।

एशिया कप 2025 के लिए टिकट की कीमतें क्या हैं?

सामान्य टिकट - शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम - 40 AED

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम - 50 AED

एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए टिकट की कीमत क्या हैं?

14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले के टिकट शुरुआत में केवल सात मैचों के टिकट पैकेज के जरिए ही उपलब्ध होंगे। इस पैकेज की शुरुआती कीमत 1400 दिरहम है और इसमें भारत-पाकिस्तान मैच भारत बनाम यूएई, A1 बनाम A2, B1 बनाम B2, A1 बनाम B1, A1 बनाम B2 और टूर्नामेंट का फाइनल मैच शामिल है। जिन मैचों के टिकट इस पैकेज में शामिल नहीं हैं, उन्हें अलग से खरीदा जा सकता है।