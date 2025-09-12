स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच होने वाले मुकाबले से पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार की अपील की। ​​उनकी यह टिप्पणी रविवार को दुबई में होने वाले बहुप्रतीक्षित एशिया कप (Asia Cup) मुकाबले से पहले आई है। भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai) में एशिया कप 2025 के ग्रुप-स्टेज मुकाबले में आमने-सामने होंगे।

इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद युद्ध तक बात पहुंच गई थी। दोनों देश अब केवल एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं।

हरभजन ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए।' हरभजन जो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टूर्नामेंट का हिस्सा थे, ने याद किया कि उस इवेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच नहीं हुआ था। उन्होंने लीजेंड्स लीग का जिक्र करते हुए कहा, 'हमने वह मैच नहीं खेला था।'

इस अनुभवी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों पर व्यक्तिगत रूप से विरोध जताया। हरभजन ने कहा, 'हर किसी की अपनी सोच और समझ होती है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि जब तक दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधरते, तब तक क्रिकेट और व्यापार भी नहीं होने चाहिए। लेकिन, यह मेरा विचार है। अगर सरकार कहती है कि मैच हो सकता है, तो होना चाहिए।'