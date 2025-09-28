स्पोर्ट्स डेस्क: फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान (Rohit Sharma, Virat Kohli and Mohammad Rizwan) द्वारा बनाए गए रिकार्डो को तोड़ने के कगार पर हैं। एशिया कप (Asia Cup 2025) में अब तक अभिषेक सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। 6 मैचों में उन्होंने 51.50 की शानदार औसत और 204.63 के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। इस संख्या में लगातार तीन अर्धशतक शामिल हैं, जो सभी सुपर 4 चरण के दौरान बनाए गए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रहा है।

अभिषेक अब किसी बहु-राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट (Multi-Nation T20 Tournament) में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के विराट कोहली (Virat Kohli) के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 11 रन दूर हैं। कोहली ने 2014 के टी-20 विश्व कप (T20 World Cup) में मानक स्थापित किया था, जहां उन्होंने 6 पारियों में 106.33 की औसत से 319 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था।

इसके अलावा अभिषेक किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट या श्रृंखला में टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने के इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 23 रन दूर हैं। साल्ट ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 331 रन बनाए थे।

अभिषेक फिलहाल रोहित शर्मा (नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक) और मोहम्मद रिजवान (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक) के साथ टी20 में सबसे ज्यादा लगातार 30 से ज्यादा रन बनाने के मामले में बराबरी पर हैं और यह सिलसिला अभी सात बार चल रहा है। फाइनल में 30 या उससे ज्यादा रन बनाने पर वह दोनों बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देंगे।

गौर है कि भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में आज शाम 8 बजे से खेला जाएगा। इस एशिया कप में दो बार भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। ऐसे में भारतीय टीम इस बार फाइनल मैच में और कड़े मुकाबले के लिए उतरेगी और किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहेगी।