स्पोर्ट्स डेस्क : वैभव सूर्यवंशी ने गुवाहाटी की मुश्किल पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 15 गेंदों में तूफानी हाफ-सेंचुरी बनाई, तो उनके भारतीय सीनियर टीम में डेब्यू को लेकर चर्चा तेज हो गई। मोहम्मद कैफ और माइकल वॉन जैसे दिग्गजों का मानना ​​है कि यह युवा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन के खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से बुलावा पाने के लिए तैयार है। हालांकि भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस मामले पर बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने अभी भी दो दशक से ज्यादा का क्रिकेट करियर बाकी है।

अश्विन ने कहा, 'उसे ऐसा कोई टारगेट मत दो। वह अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है, वह तो अभी बच्चा है। अगर MS धोनी 45 (44) साल की उम्र तक खेल रहे हैं और सूर्यवंशी 40 साल तक भी खेलता है, तो उसके पास क्रिकेट में अभी भी ढाई दशक बाकी हैं। उसे अकेला छोड़ दो, जब सही समय आएगा तो वह खुद ही आ जाएगा। वह इतना काबिल है कि भारत के लिए खेले बिना नहीं रहेगा। वह आखिरकार खेलेगा ही। वह कब खेलेगा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हम हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं?'

सूर्यवंशी ने जिस भी टीम के लिए खेला है, उसके लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले साल IPL में डेब्यू करने के बाद यह युवा खिलाड़ी 14 साल की उम्र में इस T20 लीग में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया था। कुछ दिन पहले 15 साल का होने से पहले ही सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 और 'A' टीमों के लिए खेलते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े थे। फिर भी अश्विन का जोर देकर कहना है कि उसके सीनियर डेब्यू को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

अश्विन ने कहा, 'वह 15 साल का हो गया, इसलिए उसने 15 गेंदों में 50 रन बनाए - वह अपनी उम्र के हिसाब से ही खेल रहा है। मेरा मतलब है, वह कितना जबरदस्त खिलाड़ी है! उसके बल्ले की गति कितनी तेज है? CSK के पास उसके सामने कोई जवाब नहीं था; वे मैदान पर एक थकी-हारी और बेदम टीम लग रहे थे। RR ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हमें देखो, हम भी इस मुकाबले में एक ताकतवर टीम हैं।'