स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने संकेत दिए हैं कि वे एशेज 2025-26 (Ashes 2025-26) के पहले टेस्ट में शायद मैदान पर नजर न आएं। कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे अभी गेंदबाज़ी शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं।

कमिंस ने क्या कहा?

फॉक्स क्रिकेट के इवेंट में कमिंस ने कहा, “मैं कहूंगा कि खेलने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी है। मैं हर दूसरे दिन दौड़ रहा हूं और धीरे-धीरे दूरी बढ़ा रहा हूं। अगले हफ्ते गेंदबाज़ी की तैयारी शुरू होगी, लेकिन टर्फ पर पूरी गति से गेंदबाज़ी करने में अभी कुछ हफ़्ते लगेंगे।”

कमिंस ने बताया कि वे धीरे-धीरे अपनी फिटनेस और मसल वर्कलोड बढ़ा रहे हैं ताकि शरीर लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार हो सके।

एशेज के लिए फिट होने में कितना वक्त लगेगा?

कमिंस ने माना कि एक टेस्ट मैच खेलने से पहले कम से कम एक महीने का नेट प्रैक्टिस समय जरूरी होता है।

“टेस्ट मैच में गेंदबाज़ी करने के लिए आपको 20 ओवर डालने के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। चार हफ्ते थोड़ा टाइट शेड्यूल है, लेकिन इतना वक्त चाहिए ही होगा,” उन्होंने कहा।

रिकवरी पर फोकस

कमिंस इस वक्त जिम में विशेष मसल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और धीरे-धीरे रनिंग और बॉलिंग ड्रिल्स की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया, “अब लक्षण लगभग खत्म हो गए हैं, बस शरीर को दोबारा रिद्म में लाना है। जिम में अब ऐसे वर्कआउट कर रहा हूं जो गेंदबाज़ी की तैयारी से जुड़े हैं — जैसे साइड होल्ड और मेड बॉल ड्रिल्स।”

कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का क्या कहना है?

कोच मैकडोनाल्ड ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कमिंस की उपलब्धता पर फैसला इसी हफ्ते होगा। इस पर कमिंस ने कहा कि वे कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते और धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होगी।

कमिंस न खेले तो कौन करेगा कप्तानी?

अगर कमिंस शुरुआती टेस्ट से बाहर रहते हैं, तो स्टीव स्मिथ कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका दौरे पर भी टीम की अगुवाई की थी।

कमिंस ने माना कि चोट के कारण एशेज जैसे अहम टूर्नामेंट से बाहर रहना निराशाजनक है, लेकिन उन्होंने इसे खेल का हिस्सा बताया।

“कभी-कभी परेशान होता हूं क्योंकि यह एशेज है, लेकिन पिछले कई सीजन बिना चोट के खेले हैं, तो शायद अब मेरी बारी है। चोटें क्रिकेट का हिस्सा हैं,” उन्होंने कहा।