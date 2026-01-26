लेह (लद्दाख) : खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2026 के लद्दाख चरण का समापन रोमांचक मुकाबलों और दमदार प्रदर्शन के साथ हुआ। भारतीय सेना ने अनुभव और संयम का शानदार नमूना पेश करते हुए चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर पुरुष आइस हॉकी का स्वर्ण पदक बरकरार रखा। मुकाबले का निर्णायक गोल मैच समाप्त होने से तीन मिनट पहले आया, जिसने फाइनल को यादगार बना दिया।

आइस हॉकी फाइनल में हाई-वोल्टेज मुकाबला

फाइनल में चंडीगढ़ ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाया और यह साबित किया कि लद्दाख के खिलाफ लीग चरण में मिली 3-2 की जीत कोई संयोग नहीं थी। दो गोल से पिछड़ने के बाद चंडीगढ़ ने जोरदार वापसी की, जबकि लीग में उसे भारतीय सेना के हाथों 1-10 की करारी हार झेलनी पड़ी थी। बावजूद इसके, फाइनल में मुकाबला आखिरी क्षणों तक बराबरी का रहा।

हरियाणा ने जीती टीम चैंपियनशिप, पदक तालिका में टॉप

हरियाणा ने फिगर स्केटिंग और आइस स्केटिंग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप अपने नाम की और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा के खाते में इसके अलावा एक रजत और दो कांस्य पदक भी आए।

पदक तालिका में लद्दाख दूसरे स्थान पर

मेजबान लद्दाख ने दो स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र (दो स्वर्ण, तीन रजत, दो कांस्य) तीसरे और तेलंगाना (दो स्वर्ण, दो रजत, दो कांस्य) चौथे स्थान पर रहा।

2000 मीटर शॉर्ट ट्रैक रिले में महाराष्ट्र का जलवा

दिन की शुरुआत 2000 मीटर शॉर्ट ट्रैक मिश्रित रिले से हुई। तीन-तीन टीमों के दो समूह बनाए गए, जिनमें से शीर्ष तीन टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। हीट नंबर-एक में तेलंगाना और तमिलनाडु अयोग्य घोषित किए गए, जबकि हीट नंबर-दो में हरियाणा अंतिम स्थान पर रहा।

फाइनल में महाराष्ट्र, लद्दाख और कर्नाटक की टीमें आमने-सामने थीं। महाराष्ट्र ने 3:22.47 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ईशान दारवेकर, अन्वयी देशपांडे, सोहन तरकर और शलीन फर्नांडिस की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। लद्दाख को 3:29.34 सेकंड के साथ रजत और कर्नाटक को कांस्य पदक मिला।

