स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय बैडमिंटन स्टार Lakshya Sen रविवार 8 मार्च को इतिहास रचने के इरादे से प्रतिष्ठित All England Open Badminton Championships के फाइनल में उतरेंगे। बर्मिंघम में होने वाले इस खिताबी मुकाबले में उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी Lin Chun-Yi से होगा। अगर लक्ष्य सेन यह मुकाबला जीतते हैं तो वह भारत के 25 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर सकते हैं और ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे।

सेमीफाइनल में विक्टर लाई को हराकर फाइनल में पहुंचे लक्ष्य

फाइनल में जगह बनाने के लिए लक्ष्य सेन ने कनाडा के खिलाड़ी Victor Lai को कड़े मुकाबले में हराया। यह मैच लक्ष्य के करियर के सबसे कठिन मुकाबलों में से एक रहा, जो 1 घंटा 37 मिनट तक चला। आखिरकार भारतीय शटलर ने 21-16, 18-21, 21-15 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य ने पूरे मैच में शानदार मानसिक मजबूती, मजबूत डिफेंस और सटीक स्ट्रोकप्ले का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान कई लंबी रैलियां देखने को मिलीं, जिनमें से एक रैली 86 शॉट तक चली।

मैच के बाद लक्ष्य ने कहा: 'मैं बस एक-एक पॉइंट पर ध्यान दे रहा था। तीसरे गेम की शुरुआत में पैरों में हल्का क्रैम्प महसूस हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं अंत तक खेल पाऊंगा या नहीं।'

दूसरी बार ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे लक्ष्य

यह लक्ष्य सेन का ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप फाइनल में दूसरा मौका है। इससे पहले वह 2022 में फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन तब उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। भारत के लिए अब तक सिर्फ दो खिलाड़ियों ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है: Prakash Padukone – 1980, Pullela Gopichand – 2001; इनके अलावा Prakash Nath (1947) और Saina Nehwal (2015) फाइनल तक पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत सके।

फाइनल में लिन चुन-यी के खिलाफ कठिन चुनौती

फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन के सामने लिन चुन-यी की बड़ी चुनौती होगी। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लिन का पलड़ा भारी है। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक चार मुकाबले हुए हैं और चारों में लिन ने जीत दर्ज की है। दोनों के बीच आखिरी मुकाबला जनवरी में India Open के दौरान हुआ था, जहां लिन ने तीन गेम तक चले रोमांचक मैच में लक्ष्य को हराया था।

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल?

लक्ष्य सेन और लिन चुन-यी के बीच ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बर्मिंघम के Utilita Arena Birmingham में खेला जाएगा।

तारीख: 8 मार्च 2026 (रविवार)

समय: स्थानीय समय सुबह 11:50 बजे

भारत में समय: शाम 5:20 बजे

यह दिन का दूसरा फाइनल मुकाबला होगा।

टीवी और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग

भारत में लक्ष्य सेन बनाम लिन चुन-यी का फाइनल मुकाबला Star Sports नेटवर्क के टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी: JioHotstar ऐप और वेबसाइट,Badminton World Federation का आधिकारिक YouTube चैनल।

भारत के लिए ऐतिहासिक मौका

अगर लक्ष्य सेन यह फाइनल जीत जाते हैं तो वह 2001 के बाद ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे और भारतीय बैडमिंटन इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ देंगे। 25 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के लिए खिताब जीतने का मौका देश के बैडमिंटन प्रशंसकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है।